Мужчина задушил бабушку за убийство любимого кота в Ставропольском крае

В городе Новоалександровске Ставропольского края арестован 43-летний местный житель, обвиняемый в убийстве своей пожилой соседки. Поводом для трагедии послужил бытовой конфликт, разгоревшийся из-за гибели его домашнего питомца, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

По данным силовиков, инцидент произошел утром 9 июня на одной из улиц Новоалександровска. Между соседями вспыхнула ссора после того, как мужчина высказал претензии по поводу жестокого обращения с его домашними животными.

Конфликт перерос в потасовку, во время которой злоумышленник взял веревку и задушил 67-летнюю женщину. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, нападавший сжег орудие убийства и свою испачканную одежду.

Как уточняет Telegram-канал Baza, мотивом для расправы могла стать месть за погибшего питомца. У мужчины бесследно пропал котенок по кличке Бармалей, который случайно забежал на соседский участок.

Владелец животного заподозрил в случившемся пожилую женщину. Та якобы призналась ему, что намеренно отравила котенка. После этого мужчина перелез через забор, чтобы проучить пенсионерку, и убил ее.

В отношении жителя Новоалександровска возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Силовики задержали подозреваемого, судом ему уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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