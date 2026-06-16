В Истре отремонтировали 80 пожарных гидрантов с осени 2025 года

В муниципальном округе Истра с осени 2025 года отремонтировали и заменили 80 пожарных гидрантов, еще 20 находятся в работе. Сезонные проверки и основной объем работ приходятся на лето, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В округе дважды в год проводят сезонные проверки наружного противопожарного водоснабжения. Наибольшая нагрузка на систему приходится на летний период, когда возрастает потребление воды для полива участков. В это время особенно важно обеспечить бесперебойную работу водоснабжения и готовность гидрантов для оперативных действий пожарно-спасательных подразделений.

В зоне ответственности МУП «Истринский Водоканал» находится около 800 пожарных гидрантов. Предприятие регулярно выполняет ремонт и замену оборудования, а также восстанавливает колодцы. С осени 2025 года специалисты привели в порядок 80 гидрантов, еще 20 объектов находятся в работе. Количество неисправных устройств удалось сократить более чем в четыре раза.

Кроме того, сотрудники предприятия заменили пожарный гидрант на территории пожарно-спасательной части № 69 в Истре. Работы по обновлению противопожарной инфраструктуры продолжаются. Перед водоканалом поставлена задача максимально сократить число неисправных гидрантов и поддерживать высокий уровень готовности системы на всей территории округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что вся сеть водоснабжения должна отвечать современным стандартам, что заметно снизит количество жалоб.

«Когда у нас соответственно задвижки работающие, мы устраняем аварию быстро, если она возникает, или имеем возможность переключать одну ветку, другую, для того чтобы, например, обслужить. Второе — это мойка, это отдельная история. <…> Вы знаете специфику воды в Подмосковье — это железо», — рассказал губернатор.