Дочери Виктории Горошко не поверили в гибель матери

Бывший муж Виктории Горошко рассказал о реакции ее 21-летних дочерей-двойняшек на гибель матери. Женщина погибла при атаке ВСУ на белорусский автобус с детьми, сообщает RT .

Бывший муж погибшей Виктории Горошко рассказал, что дочери не сразу поверили в смерть матери. Сам он узнал об атаке из соцсетей, а затем получил звонок от кумы. По его словам, за два дня до трагедии Виктория вместе с дочерьми приезжала поздравить его с днем рождения.

«Она приехала, поздравила, обняла меня. Очень хорошая, добрая и светлая была. Работала в магазине. Мы с ней поженились на Украине, еще в Луганске, потом в Беларусь переехали», — сказал мужчина.

ВСУ ударили дроном по автобусу с детьми, который ехал из Гомеля в Геленджик. По последним данным, пострадали восемь человек, включая шестерых юных футболистов. Погибшая Виктория Горошко сопровождала детей, у нее остались две дочери.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил RT, что ВСУ осознанно били по автобусу с белорусскими детьми, а атаку провели как по боевой технике.

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