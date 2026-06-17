Митрошина выступила с заявлением по делу об отмывании 127 млн рублей

Прокурор запросил для Митрошиной три года колонии и штраф 900 тыс рублей

Блогер Александра Митрошина выступила с последним словом по делу об отмывании 127 млн рублей. Она заявила об отсутствии умысла при покупке недвижимости, сообщает газета «Известия» .

Блогер выступила в суде 17 июня. Митрошина заявила, что приобретала недвижимость для личного пользования и не считала это преступлением.

«Я просто купила квартиры для себя, не вкладывая в это никакого умысла и даже не подозревая, что это может быть расценено как преступление. И выплатила налоговую недоимку сразу же, как только мне дали такую возможность», — пояснила она, выступая с последним словом.

В тот же день гособвинение запросило для Митрошиной три года колонии общего режима и штраф 900 тыс. рублей. Прокурор также попросил конфисковать ее имущество.

Митрошину задержали 7 марта 2025 года в аэропорту Сочи после прилета из Дубая. По версии следствия, при задолженности перед налоговой она в 2021 году купила элитную квартиру на Большой Дмитровке в Москве.

Следственный комитет расследовал дело по статье об отмывании денег в особо крупном размере. В марте Митрошина частично признала вину и не стала оспаривать выводы налоговых органов о дроблении бизнеса. Ее домашний арест продлен до 1 августа.

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