МЧС Татарстана не проверяло СНТ «Дубравушка» из-за сжигания мусора

МЧС Татарстана не проводило проверок в СНТ «Дубравушка» Тукаевского района по факту сжигания мусора. Жалобы от жителей в ведомство не поступали, сообщает «Челны Live» .

Главное управление МЧС России по Татарстану ответило на запрос редакции. В ведомстве заявили, что инспекторы не выезжали в товарищество и не фиксировали нарушения на его территории.

При этом в общем чате СНТ от имени председателя ранее писали, что МЧС проводило проверку и нарушений не выявило. Официальных документов в подтверждение этих слов представлено не было.

В МЧС напомнили: открытый огонь разрешен только в котловане глубиной не менее 0,3 метра и диаметром до 1 метра либо в металлической или негорючей емкости объемом до 1 кубометра. При сжигании травы, веток и листвы до построек должно быть не менее 15 метров, а территория в радиусе 10 метров должна быть очищена.

Запрет действует на торфяных почвах, при особом противопожарном режиме, ветре свыше 5 м/с без емкости и свыше 10 м/с в любом случае. За нарушение гражданам грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, юрлицам — от 300 до 400 тысяч рублей. При особом режиме суммы растут до 20 тысяч и 800 тысяч рублей.

Жительница СНТ ранее сообщала, что мусор на территории товарищества сжигают с мая, хотя в бюджете на его вывоз заложен 1 миллион рублей. Редакция направила запрос в Минэкологии Татарстана.

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