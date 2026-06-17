Арендованный Лободой особняк в Подмосковье не могут продать четвертый год

Подмосковный особняк, который арендовала украинская певица Светлана Лобода, не могут продать уже четвертый год. Настоящую собственницу дома нашли в Испании, сообщает SHOT .

В селе Николо-Урюпино Красногорска расположен роскошный особняк площадью 1,2 тыс. кв. м, который ошибочно связывали с именем Лободы. Однако владельцем дома является 77-летняя супруга московского бизнесмена, которая давно проживает в Испании. Лобода никогда не владела домом, а лишь арендовала его за 1,2 млн рублей в месяц.

В 2022 году Лобода покинула страну, а особняк был выставлен на продажу за 850 млн рублей, однако до сих пор не нашел покупателя. На данный момент особняк не продан, собственница временно удалила объявление. По словам риелтора, покупателей на это великолепие найти никак не получается, и хозяева ненадолго сами приехали в Россию.

Журналисты неправильно истолковали снятие объявления, вызвав возмущение россиян. Некоторые предлагали национализировать особняк певицы, поддерживающей ВСУ. Однако у Лободы никогда не было недвижимости в стране. Настоящая владелица, вероятно, поддерживает Россию, так как в доме замечены гербы РФ.

Хозяйка приобрела несколько участков в Николо-Урюпине еще в 2007 году и объединила их в один, площадью 93 сотки.

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