Редкого жука-носорога обнаружили в московском Внукове
Фото - © Telegram/Новая Москва / ТиНАО
Возле мемориала погибшим летчикам гражданской авиации в столичном Внукове горожане заметили редкого жука-носорога, сообщает «Новая Москва / ТиНАО».
Жука удалось сфотографировать на дорожке у памятника.
Это крупный представитель семейства пластинчатоусых. Самцы насекомого могут вырастать до 25–47 мм в длину и обладают характерным изогнутым рогом на голове, который используют в поединках за внимание самок.
В Московской области жук-носорог занесен в Красную книгу.
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