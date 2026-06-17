Редкого жука-носорога обнаружили в московском Внукове

Жука удалось сфотографировать на дорожке у памятника.

Это крупный представитель семейства пластинчатоусых. Самцы насекомого могут вырастать до 25–47 мм в длину и обладают характерным изогнутым рогом на голове, который используют в поединках за внимание самок.

В Московской области жук-носорог занесен в Красную книгу.

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