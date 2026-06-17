Стало известно, 60% новостроек в России сдают с задержкой

На начало лета почти 60% жилья в России сдавали с нарушением сроков против 41% годом ранее. Риелтор Мария Кудреватых связала задержки с давлением на рынок, сообщает АБН24 .

Сложнее всего ситуация складывается у ведущих девелоперов. Представители отрасли прогнозируют, что в 2026 году до 40% застройщиков могут не выйти в прибыль.

«Это результат накопленного давления на рынок. Высокая стоимость денег, ослабление спроса, рост себестоимости, кадровый дефицит и управленческие ошибки самих девелоперов», — пояснила эксперт.

Кудреватых отметила, что девелоперы запускали большие объемы строительства в расчете на льготную ипотеку и высокий спрос. После охлаждения рынка финансовые модели многих проектов оказались под угрозой.

На сроки также влияют нехватка рабочих, инженеров и специалистов по монолиту, отделке и инженерным сетям, рост затрат на материалы, логистику, оборудование и импортные компоненты. Эксперт считает, что риск задержек сохранится в 2027 году, особенно по проектам, стартовавшим в более оптимистичных условиях.

Покупателям она рекомендовала проверять динамику стройки, репутацию застройщика, процент переносов, проектную декларацию, темпы продаж, инфраструктуру и сроки подключения сетей.

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