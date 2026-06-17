Аномальная трасса «Колыма» начала «уходить» под землю

Федеральную трассу Р-504 «Колыма» очень сильно размыло после резкого потепления, она начала «уходить» под землю. Фуры застряли между Якутией и Магаданом, сообщает SHOT .

На дороге в сторону якутской Хандыги некоторые участки стали практически непроходимыми. Также на дороге между поселками Герба и Омсукчан Магаданской области около 10 большегрузов намертво застряли в грязи. А возле населенного пункта Артык в Якутии трассу затопило.

Водители пожаловались, что трасса сейчас превращается в болото. Еще 11 июня там шел снег, а через несколько дней температура резко повысилась, сугробы растаяли и вместо грунта появилась вязкая грязь.

Ситуацию осложняет вечная мерзлота, так как при резком таянии верхнего слоя дорожное полотно теряет прочность и проседает.

Местные жители опасаются, что Магаданская область и часть Якутии могут остаться без автосообщения, если дорогу не начать ремонтировать прямо сейчас. По «Колыме» в регион привозят продукты, топливо и другие грузы.

В ближайшие дни там ожидается потепление до плюс 20 градусов, поэтому трасса рискует превратиться в более серьезную полосу препятствий для дальнобойщиков.

«Колыму» называют самой аномальной трассой страны. За последний год на ней выросло количество пострадавших в ДТП. Местные жители считают, что это связано со 100-летним проклятием, которое «действует» до 2032 года.

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