сегодня в 20:01

Таскают баклажки по лестнице: в подтопленном доме в Москве 5 дней нет без воды

В доме на Щелковском шоссе (92А, к. 1) в столице с 13 июня нет воды и не работают лифты. Горожане с 9 этажа и выше таскают воду пешком, сообщается в группе «Измайлово Москва М125» .

Воду и лифт отключили в доме после затопления.

Как отметили соседи, они уже отправили десятки заявок через mos.ru. Но их все закрывают как исполненные.

Сейчас у дома появился кран, но таскать набранную в нем воду в квартиры не очень комфортно, пожаловались москвичи.

В ответ на посты управа района Северное Измайлово прокомментировала, что подача холодной воды восстановлена. Продолжаются работы по восстановлению подачи горячей воды. Вопрос находится на контроле.

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