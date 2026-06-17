сегодня в 20:16

Пассажиры жалуются на отсутствие еды и испорченный багаж в аэропорту Сочи

Застрявшие в аэропорту Сочи пассажиры рейса на Санкт-Петербурге пожаловались на хамство сотрудников, отсутствие питания и порчу багажа.

«Задержка рейса Сочи-Спб 27 часов, хамство отсутствие еды и воды, просто треш», — написала девушка Валерия в соцсети Threads*.

На опубликованных кадрах видно, как в зале аэропорта скопилось большое количество пассажиров неоднократно перенесенного рейса FV-6564. Также видны повреждения багажа в результате действий сотрудников воздушной гавани.

Девушка добавила, что сотни людей, в том числе с маленькими детьми, были вынуждены спать на полу на картонках. Она будто побывала «в постапокалиптическом фильме».

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.

* принадлежит компании Meta. Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.