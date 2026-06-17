Арестованная Диана Шурыгина продолжает продавать доступ в свой закрытый Telegram-канал
Скандально известная блогерша Диана Шурыгина, которую обвиняют в распространении порно, продолжает продавать доступ в свой закрытый Telegram-канал. Премиум-контент звезды ток-шоу стоит 4850 рублей, сообщает 112.
Блогершу отправили под домашний арест до 19 июля. При этом Диана не теряет времени зря и продолжает зарабатывать эксклюзивным контентом. В последние годы Шурыгина часто летала на Бали, где искала знакомства в местных чатах.
«Не ищу любовь, просто потусить», — писала в чатах Диана.
Ранее стало известно, что Шурыгину могут посадить на 6 лет за распространение порнографии в тех самых платных Telegram-каналах.
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