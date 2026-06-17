Арестованная Диана Шурыгина продолжает продавать доступ в свой закрытый Telegram-канал

Блогершу отправили под домашний арест до 19 июля. При этом Диана не теряет времени зря и продолжает зарабатывать эксклюзивным контентом. В последние годы Шурыгина часто летала на Бали, где искала знакомства в местных чатах.

«Не ищу любовь, просто потусить», — писала в чатах Диана.

Ранее стало известно, что Шурыгину могут посадить на 6 лет за распространение порнографии в тех самых платных Telegram-каналах.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.