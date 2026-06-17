Кот принес в постель: клещ впился в мошонку белорусскому подростку

Клеща обнаружили на мошонке тринадцатилетнего подростка из Белоруссии. Насекомое в постель к ребенку принес кот.

«Сегодня пришел сын 13 лет и сказал что у него на мошонке клещ. То ли ехать в больницу снимать то ли соседа просить, там молодой парень, то ли мне снимать. С горя пополам было решено доверить мне», — рассказала минская блогерша Николь в соцсети Threads*.

По ее словам, клеща удалось снять с специальным приспособлением. Затем ребенка доставили в медучреждение.

Николь призвала ежедневно проверять себя и детей, так как клеща в постель к мальчику принес домашний кот.

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