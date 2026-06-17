Футболист Батраков потратил на свадьбу с Подшибякиной около 15 млн рублей

Большую часть суммы (4 млн рублей) пришлось потратить на аренду подмосковной усадьбы Villa Michetti, где прошло торжество. Также молодожены отдельно заплатили за банкет на 70 человек. Среди гостей были игроки «Локомотива», звезды и комики. В свадебных приглашениях пара попросила всех вместо покупки букетов потратить деньги на благотворительность в пользу животных.

На мероприятие позвали выступать группу «Марсель», которая взяла с заказчиков 3,5 млн рублей. Еще около 2,5 млн рублей ушло на декор, куда входит зона выездной регистрации, банкетный зал и президиум. Часть суммы пришлась на технические расходы и гонорар.

2 млн рублей парочка потратила на одежду. Ирина за день сменила три наряда: сначала была в платье и фате российского бренда Murashka, а также в туфлях от Rara Avis, потом переоделась в образ от Daniil Antsiferov и туфли Magda Butrum. На неофициальной вечеринке она появилась в корсете и юбке Anastasiya Boksha и туфлях Jimmy Choo. Ее избранник образ не менял — только надел джерси «Локомотива» поверх рубашки.

Ведущим на свадьбе был экс-КВНщик Александр Слесарев, которому заплатили около 1 млн рублей. 600 тыс. рублей ушло на организацию от агентства под ключ. Другие расходы: аренда Cadillac DeVille III, 1966, на котором Батраков приехал к усадьбе.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.