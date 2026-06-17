Петербург ограничит продажу алкоголя из-за «Алых парусов»
В Петербурге 27 июня временно ограничат розничную продажу алкоголя из-за праздника выпускников «Алые паруса», сообщает газета «Петербургский дневник».
Ограничения будут действовать в день проведения главного городского праздника выпускников. Запрет распространяется на розничную торговлю спиртным.
Городская администрация уточнила, что меры не затронут рестораны, кафе и другие предприятия общественного питания. Алкоголь также смогут продавать магазины беспошлинной торговли.
В этом году «Алые паруса» вновь соберут десятки тысяч выпускников и гостей Петербурга. Программа начнется концертом на Дворцовой площади, а кульминацией станет проход парусника с алыми парусами по Неве.
Первая репетиция праздника прошла в Петербурге 11 июня.
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