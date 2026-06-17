Губанова вручила награды замруководителя филиала Госфонда «Защитники Отечества»

В Доме правительства Московской области в среду наградили победителей III Всероссийской муниципальной премии «Служение».

«Третий год у нас с вами есть уникальная возможность участия в премии „Служение“, учрежденной по инициативе президента Владимира Путина при поддержке ВРУМСУ. Это действительно уникальная возможность заявить о своих проектах, которые важны и нужны людям. Кто, как не вы, понимаете, работая на местах, что действительно важно для наших жителей. Мы понимаем, что для Московской области премия „Служение“ — это общее и объединяющее дело. Мы это видим по тому, как активно проходит голосование за ваши проекты», — сказала министр территориальной политики Московской области Юлия Губанова.

Она вручила благодарственные письма министерства территориальной политики МО Беловой Юлии Владимировне — замруководителя филиала Госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Московской области; Вакуленко Сергею Валерьевичу — замруководителя филиала Госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда „Защитники Отечества“, и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.

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