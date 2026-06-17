Воробьев обсудил капремонт хирургического корпуса Подольской областной больницы

В Подольске развернули масштабную модернизацию всего хирургического корпуса областной клинической больницы. Губернатор Андрей Воробьев обсудил с медиками планы по капремонту, а также поздравил с наступающим профессиональным праздником, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

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В прошлом году в Подольской областной клинической больнице завершили капремонт реанимационного отделения. Там оборудовали палаты интенсивной терапии, противошоковую палату, изолятор и т. д.

«Здесь, в Подольске, мы отремонтировали очень важное отделение. Также в рамках госпрограммы развернули масштабную модернизацию всего хирургического корпуса областной больницы, где в неделю проводится более 400 операций. У нас большой запрос на качественную медицину в первичном звене, и на высокотехнологичные операции, которые спасают. Очень ценим ваш труд. Важно, когда руководитель стационара, заведующий поликлиникой делает все, чтобы привлекать специалистов. Потому что, как бы мы не делали ремонты, не модернизировали стационары, обновляли оборудование, все-таки люди — это главное», — сказал губернатор.

Модернизация реанимационного отделения позволила минимизировать время оказания помощи благодаря удобному расположению. Оно находится рядом с операционным блоком и диагностическими кабинетами.

Главврач Подольской областной клинической больницы Вардан Геворкян отметил, что если раньше из оперблока больного перевозили через все здание на 4 этаж, то сегодня пациент попадает в реанимационное отделение через одну дверь.

«Сейчас начали капремонт хирургического корпуса, где у нас самое большое количество операционных (11) и хирургических коек. Пока в одной половине корпуса ведутся работы, другая половина полноценно функционирует <…> Мы на постоянной основе получаем современное тяжелое оборудование, перед установкой которого также приводим помещения в соответствие с современными требованиями», — сказал главврач.

Он добавил, что неделю назад завершился ремонт инфекционного корпуса в Климовской больнице — там появилось новое оборудование. Кроме того, подошли к концу работы в поликлинике на Весенней в Климовске — там достроили входную группу и зону ожидания для пациентов.

Старшая медсестра отделения реанимации Наталья Гордикова работает в Подольской областной клинической больнице уже 25 лет. Она похвалила модернизацию реанимационного отделения и отметила, что благодаря работам здесь стало больше места.

«Установили много новой аппаратуры — аппарат ИВЛ, мониторирования наших пациентов с множественными отведениями, аппарат КЩС, который проверяет газы крови пациентов и т. д. Закупили много того, что очень нужно для нашей работы», — добавила она.

Модернизация хирургического корпуса

Хирургический корпус на ул. Кирова обновляется в рамках региональной госпрограммы в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Сейчас на объекте работают больше 40 человек. Полностью завершат капремонт в 2029 году.

В корпусе отремонтируют фасад, входную группу, заменят кровлю, инженерные системы, проведут внутреннюю отделку, установят новые окна, двери и сантехнику, а также поставят новую мебель и технику. Территорию благоустроят.

Всего в этом году в Подмосковье планируют капитально отремонтировать 20 медучреждений: в Одинцове, Люберцах и других округах.

Вручение наград

Губернатор осмотрел обновленное отделение реанимации, а также в рамках торжественной церемонии, приуроченной ко Дню медицинского работника, вручил подольским медикам областные награды.

«Я здесь, чтобы вас поздравить и в вашем лице поблагодарить 107 тыс. подмосковных врачей, медсестер, работников скорой помощи, фельдшеров, водителей. Всех, кто лечит, спасает, заботится, делает все возможное, чтобы помочь людям. Мы стараемся планомерно модернизировать систему здравоохранения. Понимаем, насколько важно иметь современное оборудование, трансформировать палаты, которые уже не соответствуют современным требованиям и т. д. Строим в Подмосковье передовые центры. Через пару лет сдадим медцентр в Балашихе, еще через несколько — в Мытищах», — сказал он.

Врач-онколог центра амбулаторной онкологической помощи Подольской областной клинической больницы Ирина Данилова получила почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Московской области». Она работает здесь с 1990 года. Данилова отметила, что врачи видят, как меняется система здравоохранения, появляются новые технологии, за которыми важно успевать.

«Когда ты помогаешь пациенту, это, наверное, самая большая награда. Это чувство не передать словами. Спасибо за высокую оценку нашего труда. Мы и дальше будем бороться за каждого пациента с вашей верой и с вашей поддержкой», — сказала она.

Благодарности губернатора Московской области получили: главврач Подольской ОКБ Вардан Геворкян, врач-рентгенолог рентгеновского отделения Подольской ОКБ Елена Барышникова, врач-кардиолог Подольской ОКБ Наталья Гомозова, заведующий отделением анестезиологии и реанимации — врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации Подольской больницы Владислав Мешков, врач-уролог урологического кабинета взрослой поликлиники Подольской ОКБ Александр Панкевич и медсестра процедурной Подольской ОКБ Людмила Сиротенко.

В Подмосковье работают различные меры поддержки медработников. Это компенсация аренды жилья, программы «Социальная ипотека», «Приведи друга» и т. д.

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