Путин заявил, что товарооборот России и Филиппин выше 500 млн рублей

Владимир Путин 17 июня заявил на встрече с Фердинандом Маркосом-младшим, что товарооборот России и Филиппин превысил 500 млн долларов, но стороны могут увеличить этот показатель.

«В прошлом году наш товарооборот превысил полмиллиарда долларов. И это, конечно, далеко не предел», — сказал российский лидер.

Путин напомнил, что в этом году исполняется 50 лет со дня установления дипломатических отношений. Он отметил возможности для роста поставок сельхозпродукции и энергоресурсов, а также работу совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Маркос-младший заявил, что нынешний уровень торговли пока не отражает потенциал отношений. По его словам, энергетика и безопасность стали приоритетными направлениями. Он также пригласил Путина на 25-й саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, который пройдет в ноябре в Маниле.

Генсек Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Као Кимхорн сообщил, что страны объединения хотят расширять сотрудничество с Россией в энергетике и продовольственной безопасности.

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