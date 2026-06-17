Пришкольные лагеря примут 65,5 тысячи детей в Нижегородской области

В Нижегородской области летом более 65,5 тысячи школьников отдохнут в пришкольных лагерях. В регионе работают свыше 1,1 тысячи таких площадок, сообщает ИА «Время Н» .

В министерстве образования региона уточнили, что лагеря открыли на базе образовательных организаций. Программы рассчитаны на учеников с первого по десятый класс.

Дети участвуют в развлекательных мероприятиях, лекциях, экскурсиях в музеи, театры и на выставки. Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков рассказал, что в этом году во многие программы добавили робототехнику.

К работе привлекают студентов НГПУ им. Козьмы Минина: более 280 человек работают в загородных лагерях, свыше 70 — в пришкольных. Такая практика доступна и студентам профильных колледжей.

В лагере школы № 189 Советского района Нижнего Новгорода отдыхают 165 детей. С ними работают педагоги и трое вожатых из Мининского университета. Школа на 1600 мест открылась 1 сентября 2025 года и была построена по национальному проекту «Образование».

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