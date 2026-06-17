ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой под Брянском

Украинские беспилотники самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

«В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду», — написал Ковальчук в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в результате террористической атаки киевского режима пострадали шесть человек, в том числе четверо детей. Пострадавших экстренно госпитализировали. К настоящему моменту всем оказана необходимая медпомощь.

Врио главы региона добавил, что остальные пассажиры автобуса в ближайшее время будут возвращены домой. По факту атаки ВСУ возбуждено уголовное дело.

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