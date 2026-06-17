Аэропорт «Чкалов» возобновит рейсы из Нижнего Новгорода в Минск

«Аэрофлот» будет летать в Беларусь из Нижнего Новгорода три раза в неделю

Из Нижнего Новгорода летом доступны зарубежные и российские рейсы, включая Минск, Сухум и Батуми. Полеты в столицу Беларуси стартуют 5 июля, сообщает pravda-nn.ru .

Авиакомпания «Аэрофлот» будет выполнять рейсы в Минск на «Эйрбасе А320» вместимостью 158 пассажиров. Вылеты из аэропорта «Чкалов» запланированы по вторникам и воскресеньям в 6.00, по пятницам — в 6.30. Время в пути составит два часа, билеты стоят от 8500 рублей.

Прямое сообщение с Сухумом возобновили 30 мая. Самолеты вылетают из Нижнего Новгорода по субботам в 11.35, из Сухума — в 16.00. Перелет занимает 3 часа 25 минут, стоимость билета начинается от 18 тысяч рублей.

Рейсы в Батуми также доступны нижегородцам. Самолеты отправляются по понедельникам в 13.35, обратный вылет назначен на 8.20. Дорога до курорта занимает 3 часа 30 минут.

«Батуми, омываемый Черным морем, остается популярным направлением среди российских путешественников. Город известен историческими достопримечательностями, в том числе Батумской крепостью, православными храмами XIX века и старым кварталом Чорохи», — отметили в пресс-службе аэропорта «Чкалов».

Кроме того, из Нижнего Новгорода можно улететь в Анталью, Ереван, Ташкент, Тбилиси, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Внутри России доступны 14 направлений, включая Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Минеральные Воды.

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