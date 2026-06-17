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Средняя зарплата в Москве за год выросла почти на 31 тыс. рублей

Средняя зарплата в Москве за год вырос практически на 31 тыс. рублей, сообщает ТАСС .

Как следует из материалов Росстата, в марте 2026 года средняя зарплата в Москве составила 219 618 рублей.

В 2019 году того же месяца жители столицы получали в среднем — 188 978 рублей. Таким образом, за год средняя заработная плата увеличилась на 30 640 рублей.

При этом средний размер заработной платы в РФ в марте текущего года составлял 112 654 рубля.

Весной 2026 года сразу несколько российских регионов показали значительный рост средних предлагаемых зарплат по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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