Стало известно, в каких регионах РФ больше всего растут предлагаемые зарплаты

Весной 2026 года сразу несколько российских регионов показали значительный рост средних предлагаемых зарплат по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИАМО в сервисе «Авито Работа».

В тройку лидеров вошли Пензенская область (+50%, до 81 012 руб/мес), Приморский край (+48%, до 94 270 руб/мес) и Рязанская область (+44%, до 81 237 руб/мес).

Особого внимания заслуживает сельское хозяйство: отрасль одновременно вошла в топ во всех трех регионах. В Пензенской области средние зарплатные предложения в сельском хозяйстве за год выросли на 27% — с 61 722 до 78 198 руб./мес. В Приморском крае рост составил 58% (с 46 545 до 73 586 руб/мес), в Рязанской области — 42% (с 61 143 до 86 969 руб/мес). Такая картина отражает системную трансформацию отрасли: агропредприятия активно инвестируют в персонал, привлекая специалистов нового уровня для работы с современными технологиями, что отражается на уровне оплаты труда.

В Пензенской области, наряду с сельским хозяйством, два других сектора показали ощутимый рост зарплатных предложений. Лесная и деревообрабатывающая промышленность показала динамику +34% (с 52 318 до 69 847 руб/мес) — во многом благодаря переключению на внутренний рынок и активному развитию поставок в Китай и страны Азии. Зарплатные предложения в легкой промышленности выросли за год на 27% (с 42 570 до 54 000 руб/мес): здесь ключевую роль играет кластер из более чем 40 предприятий, который обеспечивает кооперацию производителей одежды, обуви и текстиля.

В Приморском крае абсолютным лидером стал гостиничный бизнес и туризм: зарплатные предложения увеличились на 59% — с 79 756 до 126 646 руб/мес. Регион продолжает развиваться как туристическая зона на Дальнем Востоке: рост внутреннего туризма, открытие новых объектов отдыха создали острую потребность в персонале. Компании по производству непродовольственных потребительских товаров стали предлагать оплату на 49% больше (с 50 139 до 74 746 руб/мес) — отрасль активно развивается в рамках дальневосточных программ поддержки промышленности.

В Рязанской области, помимо сельского хозяйства, в топ вошли банковские и финансовые услуги с динамикой зарплатных предложений +44% (с 42 954 до 61 936 руб/мес) и архитектура и дизайн — +42% (с 60 278 до 85 455 руб/мес). Рост в финансовом секторе связан с активным развитием региональной банковской инфраструктуры. Архитектура и дизайн растут вслед за строительным бумом: регион входит в зону активного жилищного и инфраструктурного строительства, и работодатели предлагают конкурентные условия для привлечения проектировщиков.

Также значительный рост средних предлагаемых зарплат показали Красноярский край (+44%, до 79 078 руб/мес), Тульская область (+42%, до 84 491 руб/мес), Нижегородская область (+42%, до 83 185 руб/мес), Томская область (+42%, до 69 630 руб/мес), Чукотский АО (+42, до 116 950 руб/мес), Ставропольский край (+41%, до 73 491 руб/мес) и Башкортостан (+41%, до 86 236 руб/мес).

Зарплатные предложения являются средними значениями из зарплатных вилок, указанных работодателями в вакансиях на платформе. Фактический уровень дохода может зависеть от региона трудоустройства, графика работы, квалификации специалиста, опыта и специфики конкретного работодателя.

«За ростом средних зарплатных предложений в традиционных отраслях стоит ключевой фактор — технологическое обновление. Агропредприятия, деревообрабатывающие заводы, швейные производства — все они сегодня внедряют автоматизацию и цифровые инструменты управления. Мы видим, что там, где технологическая повестка стоит особенно остро, рост зарплатных предложений особенно заметен. Яркий пример — Чукотский АО: регион, экономика которого целиком построена на добывающей промышленности демонстрирует среднюю предлагаемую зарплату в 116 950 рублей в месяц при росте на 42% год к году. А значит, им нужны специалисты высшего уровня: с техническими компетенциями, готовностью работать с данными, управленческим мышлением. За таких кандидатов работодатели готовы платить существенно больше — и рынок это фиксирует», — сказал директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.