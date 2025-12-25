Из окон вырывается огонь: бизнес-центр загорелся в Москве — видео
Бизнес-центр «Варшавская Плаза» в Москве загорелся из-за короткого замыкания
0:11
Пожар в бизнес-центре «Варшавская Плаза» произошел в Москве. Открытый огонь вырывается из окон, сообщает SHOT.
Возгорание началось в кабинете №418 в БЦ. Пожар мог произойти из-за короткого замыкания.
В дальнейшем специалисты проведут экспертизы. В ходе них выяснится причина возгорания.
Сотрудников бизнес-центра эвакуировали. По предварительной информации, пострадавших нет.
На опубликованной записи видно, как горит один из кабинетов бизнес-центра. Огонь идет из окон вперемешку с черным дымом. Слышен звук, похожий на пожарную сигнализацию.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.