Из окон вырывается огонь: бизнес-центр загорелся в Москве — видео

сегодня в 09:10

Пожар в бизнес-центре «Варшавская Плаза» произошел в Москве. Открытый огонь вырывается из окон, сообщает SHOT .

Возгорание началось в кабинете №418 в БЦ. Пожар мог произойти из-за короткого замыкания.

В дальнейшем специалисты проведут экспертизы. В ходе них выяснится причина возгорания.

Сотрудников бизнес-центра эвакуировали. По предварительной информации, пострадавших нет.

На опубликованной записи видно, как горит один из кабинетов бизнес-центра. Огонь идет из окон вперемешку с черным дымом. Слышен звук, похожий на пожарную сигнализацию.

