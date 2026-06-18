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НДС 5%, 7% или 22%: какую ставку выбрать в 2026 году и не переплатить

После налоговой реформы 2026 года тысячи предпринимателей на УСН впервые столкнулись с необходимостью платить НДС. Однако главный вопрос оказался не в самом налоге, а в выборе ставки. Для одних компаний выгоднее льготные 5% или 7%, для других — стандартные 22% с правом на вычет. Ошибка может обойтись дорого: увеличить налоговую нагрузку, сократить прибыль и ухудшить отношения с клиентами. Как выбрать оптимальный вариант, объяснила старший партнер юридической компании АНП ЗЕНИТ, налоговый эксперт Гузель Валеева.

Почему низкая ставка НДС не всегда означает меньшие налоги Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори После появления обязанности платить НДС многие предприниматели автоматически смотрят в сторону льготных ставок 5% и 7%. Логика понятна: чем ниже процент, тем меньше платеж в бюджет. Однако на практике выбор оказывается значительно сложнее. «Минимальные ставки 5% и 7% привлекательны низкой нагрузкой, но у них есть принципиальное ограничение: при их применении входящий НДС по закупкам к вычету не принимается», — объясняет Гузель Валеева. Это означает, что налог, который компания платит своим поставщикам, нельзя вернуть через механизм вычета. Он становится обычным расходом бизнеса. Поэтому низкая ставка не всегда означает меньшие потери.

Когда ставка НДС 5% действительно выгодна Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори По словам эксперта, ставка 5% чаще всего подходит компаниям с высокой маржой и небольшими закупками. В первую очередь речь идет о бизнесе, который: оказывает услуги;

работает напрямую с населением;

не закупает большие объемы товаров и материалов;

имеет относительно низкие расходы с НДС. Классические примеры — консалтинг, маркетинговые агентства, образовательные проекты, сервисные компании и некоторые виды бытовых услуг. «Ставка 5% чаще оказывается выгодной при работе с конечным потребителем, высокой марже и небольшом объеме закупок с НДС», — отмечает Гузель Валеева. В таких случаях отсутствие вычетов не становится серьезной проблемой, а снижение налоговой нагрузки дает заметную экономию.

В каких случаях стоит рассматривать ставку 7% Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори Ставка 7% занимает промежуточное положение между льготным и стандартным режимом. По сути, она может стать компромиссным вариантом для компаний, которые не готовы переходить на полноценный НДС, но уже имеют более существенные расходы, чем типичный сервисный бизнес. При этом принцип остается тем же: право на вычет входящего НДС отсутствует. Поэтому выбирать ставку только из-за более низкого процента без предварительных расчетов рискованно.

Почему ставка 22% может оказаться выгоднее льготных режимов Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори Многие предприниматели воспринимают ставку 22% как самый дорогой вариант. На практике ситуация часто оказывается противоположной. Главное преимущество стандартной ставки — возможность принимать входящий НДС к вычету. Это особенно важно для компаний, которые: закупают товары для перепродажи;

работают в оптовой торговле;

занимаются производством;

закупают сырье и материалы;

сотрудничают с поставщиками на ОСНО. «Ставка 22% с правом на вычеты предпочтительна там, где много поставщиков с НДС, значительные расходы на товары и материалы, а клиенты сами заинтересованы в принятии налога к вычету», — подчеркивает эксперт. В ряде случаев итоговая налоговая нагрузка при ставке 22% оказывается даже ниже, чем при применении льготных ставок.

Как клиенты влияют на выбор ставки НДС Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори Еще одна распространенная ошибка — учитывать только собственные расходы. На самом деле большое значение имеет структура клиентов. Если компания работает преимущественно с физическими лицами, вопрос вычетов для покупателей обычно не играет роли. Но если основными клиентами являются организации на ОСНО, ситуация меняется. Для многих корпоративных заказчиков возможность принять НДС к вычету становится важным фактором при выборе поставщика. Поэтому отказ от стандартной ставки иногда приводит не к экономии, а к потере конкурентного преимущества.

Главное правило 2026 года: считать нужно под свою бизнес-модель Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори Универсальной рекомендации не существует. По словам Гузель Валеевой, выбирать ставку нужно только после анализа структуры бизнеса. «Практическое правило: если маржа превышает 15% и доля закупок с НДС невелика — ставка 5% может быть удобнее. Если расходов с НДС много — экономически оправданее ставка 22%», — говорит эксперт. Именно поэтому предпринимателям не стоит ориентироваться на опыт коллег или советы из интернета. Две компании с одинаковой выручкой могут получить совершенно разный финансовый результат при использовании одной и той же ставки.

Сменить ставку теперь можно быстрее Фото - © Яна Королёва / Фотобанк Лори Одним из важных изменений весны 2026 года стало смягчение правил перехода между ставками. Ранее предприниматель, выбравший специальную ставку НДС, был фактически привязан к своему решению на несколько лет. Теперь механизм стал более гибким. «Выбрав специальную ставку 5% или 7%, перейти обратно на общую ставку можно уже в течение того же года, начиная с квартала, за который сдана первая декларация с льготной ставкой. Ранее это было возможно только через три года», — отмечает Гузель Валеева. Это дает бизнесу возможность быстрее корректировать налоговую стратегию, если первоначальный выбор оказался неудачным.