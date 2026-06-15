Мирное соглашение между США и Ираном: какие пункты включает и будет ли выполняться
Фото - © Ирина Курносова / Фотобанк Лори
Насколько реально достижение мира на Ближнем Востоке в обозримой перспективе, читайте в материале РИАМО.
Что известно о мирном соглашении между США и Ираном
Фото - © Андрей Бакусов / Фотобанк Лори
О том, что США и Иран наконец-то договорились об условиях мирного соглашения, стало известно 15 мая. Сначала об этом в соцсети X сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, участвовавший в переговорах в качестве посредника. По его словам, стороны согласились на «немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан». Пакистанский лидер также сообщил, что официальная церемония подписания соглашения состоится 19 июня в Швейцарии. Шариф отметил посредническую роль Катара, Саудовской Аравии и Турции в достижении финальной договоренности, однако никаких подробностей соглашения не привел.
Чуть позже о заключении сделки сообщил в соцсети Truth Social и президент США Дональд Трамп. В частности, он объявил об открытии свободного прохода через Ормузский пролив и снятии морской блокады американским флотом.
«Суда всего мира, запускайте свои двигатели. Пусть течет нефть!», — добавил Трамп.
С иранской стороны заключение мирного соглашения подтвердил 15 июня замглавы МИД исламской республики Казем Гариб-Абади.
При этом само соглашение так и не было обнародовано, и пока о его содержании известно только из публикации иранского агентства Mehr от 13 июня. Согласно анонимному источнику агентства, близкому к ходу переговоров, соглашение содержит 14 пунктов:
- Постоянное и немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан.
- США обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет Ирана.
- Полное снятие морской блокады в течение 30 дней.
- США обязуются вывести свои войска из районов вокруг Ирана.
- Открытие Ормузского пролива в течение 30 дней с согласия Ирана.
- Приостановление санкций на продажу нефти, нефтехимической продукции и ее производных и полный доступ Ирана к его финансовым активам.
- Предоставление США и их союзниками планов восстановления Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов.
- Проведение переговоров в течение 60 дней для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам и полного снятия первичных и вторичных санкций США, а также резолюций Совета Безопасности ООН и Совета управляющих МАГАТЭ.
- Иран подтверждает приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия и обязуется не производить ядерное оружие.
- На период переговоров США обязуются не увеличивать численность своих войск в регионе и не вводить новые санкции.
- Разблокировка 24 миллиардов долларов заблокированных иранских средств в течение 60-дневного периода заключительных переговоров. Половина этой суммы должна быть предоставлена Ирану до начала переговоров.
- Создание механизма мониторинга для реализации соглашения.
- Окончательное соглашение будет одобрено резолюцией Совета Безопасности ООН.
- Заключительные переговоры не начнутся до тех пор, пока не будет разблокирована половина замороженных средств Ирана, приостановлены санкции в отношении иранской нефти и снята морская блокада. Окончательное соглашение будет содержать только пункты по обогащению урана и судьбе обогащенных материалов, снятию санкций и программе экономического восстановления Ирана. Обсуждения иранской ракетной программы и поддержки групп сопротивления окончательно исключены из повестки дня.
Какова реакция Израиля на мирное соглашение между США и Ираном
Фото - © Сергей Толмачёв / Фотобанк Лори
По заявлениям всех сторон мирного соглашения, были остановлены боевые действия на всех фронтах, включая Ливан. Проблема в том, что военную операцию в Ливане проводит армия Израиля, а это государство в заключении договора участия не принимало. Более того, Израиль уже не раз наносил удары по Ливану после того, как Дональд Трамп объявлял о прогрессе в мирных переговорах, поэтому основной вопрос заключается в том, будет ли еврейское государство придерживаться очередного соглашения, провозглашенного американским союзником.
Ответ на этот вопрос уже дал министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, заявивший, что его страна не связана обязательствами по «соглашению Трампа».
«Израиль – независимое и суверенное государство и не подчиняется Соединенным Штатам. Мы бесконечно благодарны президенту Трампу, но Израиль – не банановая республика», – написал министр в соцсети X.
По словам Бен-Гвира, еврейское государство «не может согласиться на меньшее, чем полное уничтожение “Хезболлы”, и не может оставить территории, которые его войска заняли и очистили от террористической инфраструктуры».
Каково будущее мирного соглашения между Ираном и США: мнение экспертов
Фото - © Александр Трофимович / Фотобанк Лори
Учитывая трудности с заключением мирного соглашения в последние месяцы, аналитики относятся к последним заявлениям из США и Ирана с осторожностью, однако в целом полагают, что прекращение боевых действий возможно, а победителем в противостоянии двух стран считают скорее исламскую республику.
При этом Израиль, по мнению экспертов, помешать сделке не сможет при всем желании.
Так, политолог и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов полагает, что еврейское государство изначально понимало, что не удастся добиться всего.
«Им надо было просто втянуть Соединенные Штаты и сделать, что можно: сколько хватит терпения и воли у Штатов, столько и сделать. Так и вышло, в общем-то. И поэтому они, конечно, будут стараться максимально это дело затормозить, но вряд ли у них это получится, поскольку ни один из вопросов, ради решения которых это затевалось, не решен: с ядерной программой не понятно и с военными возможностями Ирана. Точнее говоря, даже понятно, что они сохранились», – сказал эксперт в интервью BFM.
Лукьянов добавил, что противоречия между Ираном и Израилем останутся и будут периодически обостряться.
Политолог Сергей Марков* дал следующий прогноз развития ситуации:
- Израиль действительно не будет соблюдать соглашение и продолжит вести войну с «Хезболлой» на территории Ливана.
- Иран на этом основании поставит вопрос о срыве соглашения.
- США путем уступок Ирану уговорят Иран остаться в соглашении. Наиболее вероятные уступки – быстрее разморозят больше денег.
- Договор в целом сохранится. И новая война не начнется.
- А вот отношении Трампа и Израиля ухудшатся.
- Ухудшатся отношения Трампа и той группы протестантских сионистов, которые и втащили Трампа в войну против Ирана, которую Трамп проиграл.
- Таким образом Трамп выпутается из иранской войны. С большими политическими потерями, но выпутается.
*решением Минюста РФ внесен в реестр иностранных агентов