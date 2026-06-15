Мирное соглашение между США и Ираном: какие пункты включает и будет ли выполняться

Насколько реально достижение мира на Ближнем Востоке в обозримой перспективе, читайте в материале РИАМО.

Что известно о мирном соглашении между США и Ираном

Фото - © Андрей Бакусов / Фотобанк Лори

О том, что США и Иран наконец-то договорились об условиях мирного соглашения, стало известно 15 мая. Сначала об этом в соцсети X сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, участвовавший в переговорах в качестве посредника. По его словам, стороны согласились на «немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан». Пакистанский лидер также сообщил, что официальная церемония подписания соглашения состоится 19 июня в Швейцарии. Шариф отметил посредническую роль Катара, Саудовской Аравии и Турции в достижении финальной договоренности, однако никаких подробностей соглашения не привел.

Чуть позже о заключении сделки сообщил в соцсети Truth Social и президент США Дональд Трамп. В частности, он объявил об открытии свободного прохода через Ормузский пролив и снятии морской блокады американским флотом.

«Суда всего мира, запускайте свои двигатели. Пусть течет нефть!», — добавил Трамп.

С иранской стороны заключение мирного соглашения подтвердил 15 июня замглавы МИД исламской республики Казем Гариб-Абади.

При этом само соглашение так и не было обнародовано, и пока о его содержании известно только из публикации иранского агентства Mehr от 13 июня. Согласно анонимному источнику агентства, близкому к ходу переговоров, соглашение содержит 14 пунктов:

Постоянное и немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. США обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет Ирана. Полное снятие морской блокады в течение 30 дней. США обязуются вывести свои войска из районов вокруг Ирана. Открытие Ормузского пролива в течение 30 дней с согласия Ирана. Приостановление санкций на продажу нефти, нефтехимической продукции и ее производных и полный доступ Ирана к его финансовым активам. Предоставление США и их союзниками планов восстановления Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Проведение переговоров в течение 60 дней для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам и полного снятия первичных и вторичных санкций США, а также резолюций Совета Безопасности ООН и Совета управляющих МАГАТЭ. Иран подтверждает приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия и обязуется не производить ядерное оружие. На период переговоров США обязуются не увеличивать численность своих войск в регионе и не вводить новые санкции. Разблокировка 24 миллиардов долларов заблокированных иранских средств в течение 60-дневного периода заключительных переговоров. Половина этой суммы должна быть предоставлена Ирану до начала переговоров. Создание механизма мониторинга для реализации соглашения. Окончательное соглашение будет одобрено резолюцией Совета Безопасности ООН. Заключительные переговоры не начнутся до тех пор, пока не будет разблокирована половина замороженных средств Ирана, приостановлены санкции в отношении иранской нефти и снята морская блокада. Окончательное соглашение будет содержать только пункты по обогащению урана и судьбе обогащенных материалов, снятию санкций и программе экономического восстановления Ирана. Обсуждения иранской ракетной программы и поддержки групп сопротивления окончательно исключены из повестки дня.

Какова реакция Израиля на мирное соглашение между США и Ираном

Фото - © Сергей Толмачёв / Фотобанк Лори

По заявлениям всех сторон мирного соглашения, были остановлены боевые действия на всех фронтах, включая Ливан. Проблема в том, что военную операцию в Ливане проводит армия Израиля, а это государство в заключении договора участия не принимало. Более того, Израиль уже не раз наносил удары по Ливану после того, как Дональд Трамп объявлял о прогрессе в мирных переговорах, поэтому основной вопрос заключается в том, будет ли еврейское государство придерживаться очередного соглашения, провозглашенного американским союзником.

Ответ на этот вопрос уже дал министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, заявивший, что его страна не связана обязательствами по «соглашению Трампа».

«Израиль – независимое и суверенное государство и не подчиняется Соединенным Штатам. Мы бесконечно благодарны президенту Трампу, но Израиль – не банановая республика», – написал министр в соцсети X.

По словам Бен-Гвира, еврейское государство «не может согласиться на меньшее, чем полное уничтожение “Хезболлы”, и не может оставить территории, которые его войска заняли и очистили от террористической инфраструктуры».

Каково будущее мирного соглашения между Ираном и США: мнение экспертов

Фото - © Александр Трофимович / Фотобанк Лори

Учитывая трудности с заключением мирного соглашения в последние месяцы, аналитики относятся к последним заявлениям из США и Ирана с осторожностью, однако в целом полагают, что прекращение боевых действий возможно, а победителем в противостоянии двух стран считают скорее исламскую республику.

При этом Израиль, по мнению экспертов, помешать сделке не сможет при всем желании.

Так, политолог и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов полагает, что еврейское государство изначально понимало, что не удастся добиться всего.

«Им надо было просто втянуть Соединенные Штаты и сделать, что можно: сколько хватит терпения и воли у Штатов, столько и сделать. Так и вышло, в общем-то. И поэтому они, конечно, будут стараться максимально это дело затормозить, но вряд ли у них это получится, поскольку ни один из вопросов, ради решения которых это затевалось, не решен: с ядерной программой не понятно и с военными возможностями Ирана. Точнее говоря, даже понятно, что они сохранились», – сказал эксперт в интервью BFM.

Лукьянов добавил, что противоречия между Ираном и Израилем останутся и будут периодически обостряться.

Политолог Сергей Марков* дал следующий прогноз развития ситуации:

Израиль действительно не будет соблюдать соглашение и продолжит вести войну с «Хезболлой» на территории Ливана. Иран на этом основании поставит вопрос о срыве соглашения. США путем уступок Ирану уговорят Иран остаться в соглашении. Наиболее вероятные уступки – быстрее разморозят больше денег. Договор в целом сохранится. И новая война не начнется. А вот отношении Трампа и Израиля ухудшатся. Ухудшатся отношения Трампа и той группы протестантских сионистов, которые и втащили Трампа в войну против Ирана, которую Трамп проиграл. Таким образом Трамп выпутается из иранской войны. С большими политическими потерями, но выпутается.

*решением Минюста РФ внесен в реестр иностранных агентов