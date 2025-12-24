Языки пламени и черные клубы дыма: пожар у Рижского рынка — видео
Цветочный склад горит у Рижского рынка в Москве
0:11
Цветочный склад загорелся у Рижского рынка в центре российской столицы. В настоящее время информации о пострадавших нет, сообщает «Осторожно, Москва».
ЧП произошло в среду днем в одном из цветочных павильонов возле Рижского рынка.
На опубликованных кадрах видно, как полыхает складское помещение. В небо поднимаются языки пламени и черные клубы дыма.
Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения приступили к тушению. В настоящее время информация о пострадавших и площадь возгорания уточняются.
