Языки пламени и черные клубы дыма: пожар у Рижского рынка — видео

сегодня в 16:39

Цветочный склад горит у Рижского рынка в Москве

Цветочный склад загорелся у Рижского рынка в центре российской столицы. В настоящее время информации о пострадавших нет, сообщает «Осторожно, Москва» .

ЧП произошло в среду днем в одном из цветочных павильонов возле Рижского рынка.

На опубликованных кадрах видно, как полыхает складское помещение. В небо поднимаются языки пламени и черные клубы дыма.

Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения приступили к тушению. В настоящее время информация о пострадавших и площадь возгорания уточняются.

