Ветеринар Шеляков предупредил об опасности лука и чеснока для питомцев

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков предупредил, что лук и чеснок в любом виде опасны для кошек и собак и могут привести к анемии.

Михаил Шеляков сообщил, что кошкам и собакам нельзя давать лук и чеснок — свежие, вареные, жареные или сушеные. Эти продукты разрушают красные кровяные тельца и при регулярном употреблении могут вызвать нарастающую анемию.

«Лук и чеснок –это опасные продукты для наших собак и кошек. За счет разрушения красных кровяных телец при регулярном употреблении этих продуктов может развиваться злокачественная нарастающая анемия. Поэтому то, что для нас является полезной пищевой добавкой, для собак и кошек эти продукты должны быть исключены», — предупредил Михаил Шеляков в эфире Sputnik.

Ветеринар призвал особенно следить за рационом питомцев во время поездок на природу. Жирная, копченая, соленая и перченая еда усиливает вред лука и чеснока, а отравление иногда требует госпитализации и интенсивной терапии.

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