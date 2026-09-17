Около 3 тыс жителей Подмосковья вылечили гепатит С с начала года

Около 3 тыс. жителей Подмосковья с начала 2026 года прошли лечение хронического гепатита С, которое доступно бесплатно по полису ОМС, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители Московской области могут бесплатно пройти диагностику и лечение хронического гепатита С. С начала 2026 года терапию получили около 3 тыс. человек.

«Современная терапия позволяет провести эффективное лечение в 95% случаев заболеваний гепатитом С. При этом терапия не требует длительной госпитализации и многомесячных инъекций. Своевременное обращение к врачу помогает восстановить здоровье печени и максимально снизить риск развития цирроза и рака печени», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Гепатит С может годами протекать без выраженных симптомов и постепенно повреждать печень. Выявить инфекцию помогает анализ крови на антитела к вирусу гепатита С. Исследование входит в программу диспансеризации и бесплатно проводится гражданам старше 25 лет.

Для обследования необходимо обратиться к терапевту или в кабинет диспансеризации поликлиники и получить направление. При выявлении антител врач назначит дополнительные исследования для подтверждения диагноза и при необходимости направит пациента к инфекционисту.

Диагностика проводится бесплатно по полису ОМС. Записаться к специалисту можно через чат-бот «Денис» в мессенджере МАХ, региональный портал Госуслуг «Здоровье», по телефону горячей линии 122 или в приложении «Добродел Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.