В Черноголовке подвели итоги информирования жителей о выборах

Территориальная избирательная комиссия Черноголовки подвела итоги обходов, во время которых с 20 августа по 15 сентября информаторы рассказывали жителям о предстоящих выборах. Контакт удалось установить с 65% населения города.

Председатель территориальной избирательной комиссии городского округа Черноголовка Вера Красных подвела итоги обходов информаторов, которые рассказывали жителям о предстоящих выборах.

С 20 августа по 15 сентября информаторы посетили около 7,5 тыс. домовладений, включая многоквартирные дома и частный сектор. Жителям объясняли важность участия в выборах и вручали информационные буклеты.

Для работы информаторы использовали мобильное приложение: в нем отмечали квартиры, где удалось поговорить с жильцами, адреса, где никто не открыл дверь, а также квартиры для повторного посещения. По словам Веры Красных, контакт удалось наладить с 65% населения Черноголовки. Для жителей, которые будут голосовать впервые, подготовили подарки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность коммуникации с населением, его информирования.

«Я очень надеюсь, что каждая команда на земле и каждый отраслевик прекрасно понимает (важность — ред.) качества коммуникаций, информирования жителей, обсуждения тех или иных проектов — когда мы строим детскую площадку или парк, или новую школу, например, или старую школу капитально ремонтируем», — сказал Воробьев.