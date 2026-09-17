Уролог Ильяшенко назвал продукты, вредящие мужскому здоровью

Уролог Максим Ильяшенко рассказал, что продукты с насыщенными жирами и быстрыми углеводами могут ухудшать состояние сосудов и влиять на эрекцию, сообщает «Поясним за Тагил» .

Эректильная дисфункция связана в том числе с состоянием сосудов, пояснил уролог Максим Ильяшенко. По его словам, полноценное кровоснабжение необходимо для эрекции, а атеросклероз ухудшает работу сосудистой системы.

Врач посоветовал сократить продукты с насыщенными жирами и быстрыми углеводами: колбасы, жирное мясо, сливочное и топленое масло, сало, твердые сыры, а также продукты с пальмовым и кокосовым маслом. Он также предостерег от избытка сахара.

«Если нарушения уже возникли, одной коррекцией питания решить проблему удается не всегда. Нужно учитывать состояние сосудов, гормональный фон и другие возможные причины», — отметил Ильяшенко.

Основу рациона специалист рекомендовал составлять из цельных злаков, фасоли, овощей, фруктов, орехов, растительных масел и рыбы. В качестве источников белка он назвал курицу, индейку и телятину.

«Если проблема не уходит, нужно не ограничиваться сменой меню, а скорее идти к специалисту и искать причину глубже», — заключил эксперт.

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