В Дубне началась вакцинация против гриппа во всех поликлиниках

В Дубне началась ежегодная вакцинация против гриппа: бесплатные прививки делают взрослым и детям во всех поликлиниках Дубненской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Дубне стартовала ежегодная вакцинация против гриппа. Бесплатные прививки делают во взрослых и детских поликлиниках Дубненской больницы. Для детей используют вакцины «Флю-М» и «Ультрикс Квадри», для взрослых — «Совигрипп».

Вакцинация особенно важна для детей с шести месяцев, беременных женщин, пожилых людей, пациентов с сахарным диабетом, заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Прививку также рекомендуют медикам, учителям и сотрудникам сферы услуг, которые ежедневно контактируют с большим количеством людей.

«Самое оптимальное время для вакцинации — сентябрь–октябрь. Это благоприятный период для формирования иммунитета до подъема заболеваемости гриппом. Прививка — эффективный способ защиты от болезни, ее тяжелого течения и осложнений», — сказала врач-эпидемиолог Дубненской больницы Елена Белякова.

Детям могут сделать прививку в школах и детских садах с согласия родителей. Бригады специалистов также готовы выехать в рабочие коллективы организаций.

Записаться на вакцинацию можно через чат-бот «Денис» в мессенджере «МАКС», региональный портал Госуслуг «Здоровье», по телефону 122 или в приложении «Добродел Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.