Центр крови Подмосковья отменил запись на типирование доноров костного мозга

Московский областной центр крови с 14 по 20 сентября проводит донорский марафон «Пульс Подмосковья», во время которого вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга можно без предварительной записи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Московский областной центр крови отменил предварительную запись на типирование в рамках донорского марафона «Пульс Подмосковья», приуроченного ко Всемирному дню донора костного мозга. С 14 по 20 сентября жители могут без записи вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга.

Трансплантация костного мозга для пациентов с раком крови и другими тяжелыми заболеваниями нередко становится единственным шансом на спасение. Найти генетически совместимого донора сложно: подходящего человека может не оказаться даже среди родственников.

«Стать потенциальным донором костного мозга стало еще проще. Совместите донацию крови с вступлением в регистр в период донорского марафона „Пульс Подмосковья“. После стандартной донации крови возьмут одну дополнительную пробирку для типирования, предварительно необходимо заполнить согласия», — сказала начальник отдела по связям с общественностью Московского областного центра крови Елена Денисова.

Вступить в регистр можно в центре крови в Москве на улице Металлургов, 37А, с 14 по 20 сентября с 8:00 до 14:00. Также прием ведут подразделения в Щелкове, Подольске, Орехово-Зуеве и Воскресенске с 14 по 19 сентября, в зависимости от пункта. Рекомендуемый возраст для вступления в регистр — до 35 лет. Информация о донорстве доступна на платформе донорского движения Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.