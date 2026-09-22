Евгений Плющенко поддержал сына после 13-го места в Турции

Александр Плющенко занял 13-е место на этапе юниорского Гран-при в Анкаре, выступая за Азербайджан. Евгений Плющенко ответил на критику в соцсетях, сообщает «Царьград» .

Александр Плющенко 19 сентября занял 13-е место на этапе юниорского Гран-при Международного союза конькобежцев в Анкаре. По итогам двух программ он набрал 171,65 балла. В июле фигурист сменил спортивное гражданство и получил право пять лет представлять Азербайджан.

Шотландский комментатор Марк Хэнретти в эфире призвал не травить юного спортсмена и уважать труд детей в спорте.

«Браво, Марк! Подписываюсь под каждым словом! Дорогу осилит идущий! Собаки лают, а караван идет», — написал Евгений Плющенко в Telegram.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что злорадствовать над результатом ребенка не стоит, но задал вопросы его отцу.

«Почему великий в прошлом спортсмен, а сейчас наставник для многих талантливых российских детей предпринимает такие поступки, которые потом могут сказаться на его карьере», — констатировал политик.

Свищев напомнил, что академия Плющенко получает государственное финансирование, и спросил, где мотивация у тренирующихся там детей.

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