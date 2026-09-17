В Наро-Фоминском округе стартовал сезон «Единой школьной лиги»

Новый сезон «Единой школьной лиги» стартовал в Наро-Фоминском округе. Торжественное открытие прошло на стадионе имени А. Ф. Крутикова спортшколы «Трудовые резервы».

Проект, созданный по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках федеральной программы «Спорт России», проводится в Московской области в третий раз. В новом учебном году к лиге присоединились почти все образовательные учреждения округа. В программу также вошли дисциплины Фестиваля юношеского спорта на приз главы Наро-Фоминского городского округа, который проводится более 20 лет.

Сезон открыли соревнования по мини-футболу, в которых участвовали 38 команд из 19 школ. Флаг соревнований подняли участники команд-победителей прошлых лет, в том числе чемпионы прошлого сезона из школы № 3 Наро-Фоминска.

«Мы участвуем в лиге уже третий год подряд. В прошлом сезоне ребята представляли округ на областном этапе. В этом году программа стала интереснее: добавились новые дисциплины, например настольный теннис. Это расширяет возможности школьников и помогает каждому найти свой вид спорта», — рассказали учителя физкультуры Сергей Миняев и Татьяна Кальченко.

Помимо муниципального этапа лиги, школьники выступят в спартакиадах «Молодая звезда» и «Олимпийские надежды». Соревнования продлятся до конца учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.