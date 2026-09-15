Боксеры Подольска завоевали два серебра на всероссийских турнирах

Фото - © Мастер-класс по боксу в День физкультурника на стадионе «Полет» в Лыткарино/Медиасток.рф

Боксеры из Подольска Михаил Усов и Алексей Постников завоевали серебряные медали на чемпионате России в Саранске и Спартакиаде народов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Боксеры городского округа Подольск открыли сезон двумя призовыми местами на всероссийских соревнованиях. Михаил Усов стал серебряным призером чемпионата России в Саранске, а Алексей Постников занял второе место на Спартакиаде народов России.

Клуб бокса «13 секунд» в Климовске назван в честь золотого правила Майка Тайсона: две секунды на сближение, одна — на удар и десять — на отсчет рефери. Тренер высшей категории, руководитель федерации бокса Подольска Александр Подольский отметил, что занятия боксом требуют упорства и укрепляют характер.

«Чемпионат страны — самый главный старт в году. Все силы мы бросили на него. Привезли серебро, хотелось бы, конечно, золото. Провели четыре упорных и трудных поединка», — рассказал мастер спорта международного класса Михаил Усов.

Алексей Постников провел на Спартакиаде народов России три боя и вышел в финал. Спортсмен отметил, что намерен улучшить результат в следующем году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.