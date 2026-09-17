Росгвардия обеспечила порядок на матче «Родины» и «Рубина» в Подмосковье

Сотрудники Росгвардии 16 сентября обеспечили безопасность на матче девятого тура Российской Премьер-лиги между московской «Родиной» и казанским «Рубином» в Подмосковье. Игру посетили около 5 тыс. зрителей, серьезных нарушений порядка не зафиксировали, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области совместно с представителями других правоохранительных ведомств обеспечили охрану общественного порядка на матче девятого тура Российской Премьер-лиги между московской «Родиной» и казанским «Рубином». Игра состоялась 16 сентября.

Перед началом встречи кинологи инженерно-технической группы ОМОН обследовали спортивную арену и прилегающую территорию на наличие подозрительных предметов. Бойцы ОМОН и экипажи вневедомственной охраны патрулировали территорию у места проведения матча.

Сотрудники лицензионно-разрешительной работы контролировали соблюдение законодательства об обороте оружия и частной охранной деятельности, а также координировали работу частных охранных организаций на контрольно-пропускных пунктах. Матч посетили порядка 5 тыс. зрителей, серьезных нарушений общественного порядка не допущено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правоохранительный блок Подмосковья занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.

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