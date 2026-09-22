Воробьев: вся наша работа строится на запросах жителей Подмосковья
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что работа правительства региона строится на внимании к запросам, пожеланиям и предложениям местных жителей.
«Вся наша работа строится от запросов наших жителей, от их проблем, жалоб, предложений и пожеланий. От того, что каждому человеку хочется видеть меняющимся вокруг себя — подъезд, дом, лес, система образования, здравоохранения. Уверен, все это прекрасно понимают. Вопрос в том, как в каждом большом и малом городе Подмосковья обеспечить те самые программы, которые дадут результат, доверие и взаимопонимание», — сказал Воробьев во время совещания с руководителями ведомств и главами муниципалитетов.
Ранее губернатор обратил внимание, что в Подмосковье содержание территорий и чистота — это важные и приоритетные темы.
«Мы регулярно уделяем внимание всему, что касается чистоты, уборки территорий и вывоза мусора. Все это принципиально важно. <…> В частности, мы многократно говорили о том, что собственное МБУ всегда выиграет у подрядчика (по эффективности в содержании территорий — ред.)», — сказал Воробьев.
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