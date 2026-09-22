Воробьев: вся наша работа строится на запросах жителей Подмосковья

«Вся наша работа строится от запросов наших жителей, от их проблем, жалоб, предложений и пожеланий. От того, что каждому человеку хочется видеть меняющимся вокруг себя — подъезд, дом, лес, система образования, здравоохранения. Уверен, все это прекрасно понимают. Вопрос в том, как в каждом большом и малом городе Подмосковья обеспечить те самые программы, которые дадут результат, доверие и взаимопонимание», — сказал Воробьев во время совещания с руководителями ведомств и главами муниципалитетов.

Ранее губернатор обратил внимание, что в Подмосковье содержание территорий и чистота — это важные и приоритетные темы.

«Мы регулярно уделяем внимание всему, что касается чистоты, уборки территорий и вывоза мусора. Все это принципиально важно. <…> В частности, мы многократно говорили о том, что собственное МБУ всегда выиграет у подрядчика (по эффективности в содержании территорий — ред.)», — сказал Воробьев.

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