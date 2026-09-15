Фестиваль «ТехноФест» собрал в Истре более 600 участников

Фото - © Пресс-служба Технолицея им. В. И. Долгих

Экологический фестиваль «ТехноФест» прошел в лесопарке «Шишкин лес» городского округа Истра и объединил более 600 школьников, родителей и педагогов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Экологический фестиваль «ТехноФест» состоялся 12 сентября в лесопарке «Шишкин лес» в городском округе Истра. В мероприятии участвовали более 600 детей, родителей, педагогов и почетных гостей.

Участников приветствовали министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, министр сельского хозяйства региона Виталий Мосин, заместитель главы округа Людмила Тодд, председатель комитета по имущественным отношениям и экологии Московской областной думы Владимир Шапкин и директор Технолицея Екатерина Сизинцева. Спикеры отметили важность экологического воспитания с раннего возраста, спорта и совместных активностей.

Для гостей провели зарядку с тренером международного класса по кикбоксингу Дмитрием Графовым, забег, экоквест, творческие мастер-классы и командные игры. В них участвовали новые классы Технолицея и воспитанники пансиона.

Фестиваль организовали министерство экологии и природопользования Московской области совместно с Технолицеем имени В. И. Долгих. Мероприятие посвятили популяризации здорового образа жизни и ответственного отношения молодежи к природе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.