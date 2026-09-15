В Химках провели лекцию об освобождении Брянска в 1943 году

Патриотическую лекцию об освобождении Брянска от немецко-фашистских захватчиков провели в лицее № 10 Химок. Во встрече участвовали депутаты Юлия Мамай и Надежда Смирнова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Патриотическое мероприятие, посвященное освобождению Брянска от немецко-фашистских захватчиков, прошло в лицее № 10 в Химках. Во встрече приняла участие депутат Юлия Мамай.

Брянск был оккупирован в октябре 1941 года и находился под властью врага 708 дней. Город освободили 17 сентября 1943 года в ходе Брянской наступательной операции: советские войска при поддержке партизан разгромили группировку противника. Участникам рассказали о ходе операции, партизанском движении, героизме воинов и восстановлении города в послевоенные годы. Также им показали кадры военной хроники и фотографии тех лет.

«Освобождение Брянска — это одна из важнейших страниц нашей военной истории. Сегодняшнее мероприятие проходит в рамках программы „Успех V единстве поколений“. Мы обязаны помнить, какой ценой была завоевана Победа, и передавать эту память молодежи», — отметила Юлия Мамай.

Депутат Надежда Смирнова подчеркнула, что Брянск стал примером стойкости и мужества, а память о войне хранит судьбы людей, боровшихся за свободу. Лидер Движения общественной поддержки Ольга Марасанова добавила, что такие встречи помогают молодежи почувствовать связь поколений и осознать цену Победы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из старейших школ Химок — СОШ № 8, которая носит имя своего первого директора Василия Ивановича Матвеева — ветерана Великой Отечественной войны. Учебное заведение открылось после капремонта и масштабной модернизации.

«В Подмосковье мы ежегодно строим много школ — сейчас более 30. Это и за бюджет, и на внебюджетные средства. А по президентской программе капитально ремонтируем 50—60 школ. И вот одна из них — СОШ № 8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня — это, с одной стороны, комфортное современное пространство, а с другой — место, где берегут традиции», — отметил Воробьев.