В Ногинске завершено обновление Богородского бульвара и парка «Волхонка»

В центре Ногинска завершено комплексное благоустройство Богородского бульвара и парка «Волхонка». Здесь по инициативе жителей появилось обновленное современное пространство с фонтанами, пешеходными зонами, новым освещением и единой концепцией остановок и переходов.

Депутат Богородского округа Ольга Попова отметила, что бульвар и парк стали единым архитектурным ансамблем города.

«На месте изношенных дорожек и устаревшей инфраструктуры появилось стильное, безопасное и комфортное общественное пространство, где продумана каждая деталь: лавочки из натуральных материалов, изящные подвесные диваны под навесами, где можно укрыться от солнца или внезапного дождя. В округе также привели в порядок скверы Ногина, Бугрова, Карла Маркса и территорию на улице Новоногинской», — сказала парламентарий.

Масштабное озеленение с высадкой крупномерных деревьев сейчас создает ощущение парка, а через несколько лет превратит бульвар в настоящий зеленый оазис. Безопасность в вечернее время обеспечивает новая система освещения.

Прогуливаясь по новой брусчатке бульвара, жители сразу отметили качество проделанной работы.

«Мы с супругой помним этот бульвар совсем другим. Раньше мы проходили его быстро, по необходимости, а теперь хочется гулять! Ребенка невозможно увести. Пока дети играют рядом, мы можем спокойно выпить кофе и посидеть на лавочках», — поделился мнением житель Ногинска Егор Савотин.

Настоящей жемчужиной обновленного пространства стали «сухие» фонтаны. Вечером они превращаются в светомузыкальное шоу, которое станет главным местом притяжения для семейного отдыха и встреч молодежи.

Работы затронули и прилегающие территории парка. Жительница Ногинска Ольга Васильевна оценила обновление площадки у памятника патриарху Пимену.

«Стало не только красивее, но и зеленее. Очень радостно видеть такое бережное отношение к историческому месту. Памятник святейшему патриарху Пимену — это не просто часть городского пейзажа, а место памяти и молитвы для многих верующих. Здесь стало светло, чисто и спокойно. Спаси Господи всех, кто потрудился над этим!» — сказала горожанка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.

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