Овчинский: на проспекте Буденного в Москве возводят дом на 253 квартиры

В районе Соколиная Гора на востоке столицы продолжается строительство новостройки по проекту «Московские кварталы». Об этом сообщил министр правительства города, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Он уточнил, что объект возводится по адресу: проспект Буденного, земельный участок 49. Это будет 24-этажный жилой дом в районе Соколиная Гора. На данный момент на объекте завершаются монолитные работы на уровне второго этажа.

«В доме оборудуют 253 квартиры общей площадью более 13,2 тысячи квадратных метров. Экстерьер здания выполнят в стиле неоклассицизма с учетом сложившейся застройки района. Фасад графитового цвета дополнят ряды эркеров, выходящие на проспект Буденного, а также карнизы и другие архитектурные элементы. На первом этаже оборудуют колясочную, где жители смогут хранить детские коляски и спортивный инвентарь, и комнату для консьержа. Также здесь предусмотрят помещения для социально-бытовой инфраструктуры — досуговых секций, магазинов, аптек, кофеен и других востребованных сервисов», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе уделяется особое внимание качеству жилья.

Во дворе планируется комплексное благоустройство с озеленением. Здесь обустроят детскую и спортивную площадки, а также зону для тихого отдыха. Все площадки получат безопасное покрытие из резиновой крошки.

Новостройка расположится в районе с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью. Поблизости находятся школы и детские сады, медицинские учреждения, спортзалы и остановки городского транспорта. В шаговой доступности — Измайловский парк, одна из крупнейших природных зон столицы.

Рядом расположены станции метро и МЦК «Шоссе Энтузиастов», станция Сортировочная третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Для автовладельцев предусмотрен удобный выезд на шоссе Энтузиастов.

Квартиры в доме на проспекте Буденного, земельный участок 49, можно будет приобрести на сайте москварталы.рф. Там же доступны и другие предложения от городского застройщика.

Городской проект «Московские кварталы» стартовал в конце мая 2025 года. Это комфортное жилье для продажи в современных жилых комплексах, которые строятся одновременно с созданием качественной городской инфраструктуры. Застройщиком выступает фонд реновации — лидер в России по объему ввода жилья. При этом город полностью контролирует все этапы — от планировки территории и проектирования до ввода в эксплуатацию и передачи под заселение.

Купить квартиру в домах «Московских кварталов» на этапе строительства можно по договору долевого участия, а в готовых домах — по договору купли-продажи. На объекты городского застройщика действует программа льготной ипотеки с господдержкой — семейная ипотека. Все подробности и актуальные новости о проекте — на сайте москварталы.рф.

Москва входит в число лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».