Неадекват с ножом напал на продавца радиорынка в Москве

На продавца радиорынка на Пятницком шоссе в столице напал неадекватный мужчина с ножом, сообщает «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел 13 сентября. К одному из павильонов подошли трое молодых мужчин, выходцев с Северного Кавказа, которые вели себя странно. Очевидцы считают, что они могли быть под влиянием наркотиков.

Посетители обратились к 32-летнему продавцу и попросили дать им наличными 9 тыс. рублей, а они переведут ему эту же сумму на карточку. Мужчина отказался, поэтому возникла ссора.

У одного из посетителей был с собой нож. Неадекват стал им размахивать, а потом ударил продавца три раза.

Медики прибыли на место ЧП в считанные минуты. В больнице пациента сразу же прооперировали. Операция длилась 3 часа. На следующий день пострадавший продавец пришел в сознание.

Нападавшего скрутили прибывшие росгвардейцы.

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