Мать вернувшегося из плена бойца рассказала о пытках сына

Мать бойца Александра, которого девять месяцев считали погибшим, рассказала о пытках сына в украинском плену. В августе он вернулся домой после обмена, сообщает RT .

Украинские военные прислали матери Александра с неизвестного номера фотографию раненого сына и потребовали 200 тыс. рублей за его освобождение. Женщина обратилась к уполномоченному по правам человека Яне Лантратовой, передав переписку и снимки.

«Они его вот так раскинули, ноги все изуродованные, все сожжено. Там катетер стоит, капельница какая-то», — рассказала мать бойца корреспонденту RT Илье Васюнину.

Лантратова собрала встречу с представителями Красного Креста и Министерства обороны, сообщила женщина. Александра, которого искали девять месяцев, освободили в ходе обмена в августе. Мать рассказала, что не терять надежду ей помогали пятеро детей; двое из них участвуют в специальной военной операции.

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