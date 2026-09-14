На выборах в Подмосковье можно проголосовать дистанционно

С 18 по 20 сентября в Подмосковье пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ и Мособлдумы, а также в местные советы ряда городских округов, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Их итоги определят вектор развития региона — от темпов строительства садов и поликлиник до ключевых отраслей экономики.

В Подмосковье созданы все необходимые условия для голосования. Жители могут прийти на избирательный участок рядом с домом, чтобы проголосовать традиционным способом — с помощью бумажного бюллетеня.

Для тех, кто ценит мобильность и свое время, доступно дистанционное электронное голосование (ДЭГ), напоминает руководитель исполкома Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын.

«Современные технологии делают участие жителей в политической жизни региона максимально доступным и комфортным. Дистанционное электронное голосование — это отличная возможность для каждого жителя Подмосковья исполнить свой гражданский долг в удобное время и в любом месте: будь то рабочее место, дача или рабочая поездка. ДЭГ экономит самый ценный ресурс — наше время, при этом гарантируя абсолютную безопасность, прозрачность и тайну голосования. Мы видим, что этот формат постепенно становится все более востребованным», — отметил Денис Перепелицын.

Принять участие в электронном голосовании можно круглосуточно — это позволяет избирателям не подстраиваться под график работы участков рядом с домом. Чтобы воспользоваться ДЭГ, нужно заранее подать соответствующее заявление через портал «Госуслуги» — сделать это можно до 23:59 14 сентября.

Процесс голосования начинается с авторизации на специализированном портале vybory.gov.ru: пользователь входит под своей подтвержденной учетной записью «Госуслуг». Для обеспечения безопасности система отправляет одноразовый СМС‑код на номер телефона. После его ввода гражданин получает персональный доступ к электронным бюллетеням.

Ознакомившись со списками кандидатов и партий на экране компьютера или смартфона, избиратель отмечает выбранные позиции и подтверждает отправку цифрового бюллетеня. Благодаря шифрованию его голос надежно защищен от внешнего вмешательства. Система автоматически отделяет персональные данные пользователя от отправляемого им выбора, заменяя их на уникальный зашифрованный код.

Популярность онлайнформата в Московской области неуклонно растет. Если на выборах в 2023 году такой способ волеизъявления выбрали около 450 тысяч жителей Подмосковья, то в этом году уже около 600 тысяч человек зарегистрировались в системе ДЭГ — это примерно 9% от общего числа избирателей региона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.