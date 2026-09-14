Офисный парадокс в Москве: места пустеют, а цены растут. Что происходит?

Рост вакантности в гибких офисах Москвы до 18,7% при одновременном увеличении стоимости рабочего места на 4,1% не выглядит парадоксальным для активно развивающегося сегмента, рассказал РИАМО руководитель дирекции управления альтернативными инвестициями УК «Альфа-капитал» Владимир Стольников.

Столичный сегмент гибких офисов столкнулся с необычным трендом: площади пустеют, но ценники в прайс-листах продолжают ползти вверх.

Эксперт подчеркнул, что данная динамика не является парадоксом. Места освобождаются не из-за массового бегства арендаторов, а по причине опережающего ввода новых крупных объектов, которым просто требуется время на заполнение. При этом требования клиентов стали более избирательными. Организации теперь предпочитают короткие контракты и компактные блоки с возможностью быстрого изменения площади.

Стольников отметил, что на среднюю стоимость рабочего места сильно давит растущая себестоимость бизнеса. Операторы коворкингов вынуждены закладывать в тарифы инфляцию, удорожание отделочных материалов, мебели, IT-инфраструктуры, а также рост ставок со стороны владельцев бизнес-центров. Ситуация неоднородна: если в премиальных локациях загрузка остается предельной, то свободные метры концентрируются в недавних проектах и на окраинах.

«Номинальная ставка в 58,8 тыс. рублей за рабочее место не всегда отражает итоговую цену сделки. В условиях растущей конкуренции операторы могут сохранять прайс-лист, но предлагать индивидуальные скидки, арендные каникулы или бесплатные сервисы», — заявил Стольников.

По прогнозам специалиста, в ближайшей перспективе рынок будет развиваться по сценарию усиления конкуренции за арендатора, а не резкого снижения публичных цен. Можно ожидать замедления роста ставок, точечных ценовых корректировок в объектах с высокой вакантностью и появления более гибких продуктов.

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