Доля элитных новостроек Москвы дешевле 50 млн рублей упала до 3%

Аналитики NF Group связали антирекорд с рекордным объемом предложения на первичном рынке и ростом цен. В первом полугодии в Москве продавалось 3,5 тыс. элитных лотов, а максимальная средневзвешенная цена квадратного метра достигла почти 2,3 млн рублей.

По итогам полугодия на рынке было около 100 элитных лотов дешевле 50 млн рублей — на 27% меньше, чем годом ранее. Это одно из минимальных значений за последние пять лет: аналогичный уровень фиксировали только в первом квартале 2022 года.

За такой бюджет в элитных проектах можно купить около 40 кв. м. Без отделки предлагается 51% лотов, с предчистовой отделкой — чуть более четверти, с финишной — 23%. Самым доступным районом стал Донской: в конце июня квадратный метр там стоил в среднем 1,1 млн рублей. За 100 млн рублей можно купить 44 кв. м элитного жилья — «индекс миллиона» за полугодие снизился на 4%.

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