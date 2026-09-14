Спрос на аренду жилья в городах-миллионниках вырос к концу августа

Интерес к долгосрочной аренде в последнюю неделю августа вырос на 22% к началу месяца, при этом средняя ставка в России снизилась до 33,4 тыс. рублей, сообщает «РБК Недвижимость» .

Пик спроса на долгосрочную аренду жилья пришелся на последнюю неделю августа. Интерес оказался на 22% выше, чем в первую неделю месяца, и на 26% выше июльского уровня, подсчитали аналитики «Авито Недвижимость».

Среди городов-миллионников сильнее всего спрос вырос в Нижнем Новгороде — на 43%. Далее расположились Санкт-Петербург (41%), Казань (36%), Самара (32%) и Ростов-на-Дону (28%). В Москве интерес к аренде увеличился на 10%, в Челябинске — на 5%.

Средняя ставка долгосрочной аренды в России в августе 2026 года составила 33,4 тыс. рублей в месяц — на 4% меньше, чем годом ранее. В Санкт-Петербурге цена снизилась на 10%, до 44,2 тыс. рублей, в Казани — на 7%, до 36,9 тыс. рублей. Рост зафиксировали только в Омске — на 7%, до 27,7 тыс. рублей, и в Москве — на 1%, до 78,1 тыс. рублей. В Красноярске ставка не изменилась и составила 34 тыс. рублей.

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