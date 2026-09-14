Замоскворечье возглавило рост цен на аренду в Старой Москве

В августе 2026 года Замоскворечье стало лидером Старой Москвы по росту стоимости аренды однокомнатных квартир: средняя ставка достигла 149,8 тыс. рублей, сообщает «РБК Недвижимость» .

Эксперты сервиса «НДВ Супермаркет Недвижимости» подсчитали, что долгосрочная аренда однокомнатной квартиры в Замоскворечье в августе стоила в среднем 149,8 тыс. рублей. За месяц ставка выросла на 25,3%.

Специалисты связали рост с тем, что из предложения исчезли наиболее доступные квартиры, а на рынке появилось более дорогое жилье. Второе место занял Тверской район: средняя ставка выросла на 20,8%, до 185 тыс. рублей. Третьей стала Капотня — рост составил 17,8%, до 55 тыс. рублей в месяц.

В Донском районе аренда подорожала на 15,8%, до 89,5 тыс. рублей в месяц. Академический район замкнул пятерку: ставка выросла на 15,1%, до 91,3 тыс. рублей. Во втором квартале лидерами по росту арендных ставок были Тверской, Красносельский и Ростокино.

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