Психолог объяснила причины осенней апатии
Психолог Ольга Черемнова рассказала, что осенняя апатия может быть связана с сезонным аффективным расстройством и нехваткой солнечного света, сообщает vse42.ru.
Практикующий психолог рассказала, что термин «осенняя депрессия» связан с реальными психофизиологическими процессами. В медицине такое состояние часто называют сезонным аффективным расстройством.
Одной из главных причин специалист назвала сокращение светового дня. Нехватка солнечного света меняет выработку веществ, связанных с настроением и сном: уровень серотонина снижается, а мелатонина — растет.
«Организм впадает в режим энергосбережения, что проявляется в апатии, нежелании выходить из дома и повышенном аппетите», — уточнила психолог Ольга Черемнова.
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