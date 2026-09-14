Психолог объяснила причины осенней апатии

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Психолог Ольга Черемнова рассказала, что осенняя апатия может быть связана с сезонным аффективным расстройством и нехваткой солнечного света, сообщает vse42.ru .

Практикующий психолог рассказала, что термин «осенняя депрессия» связан с реальными психофизиологическими процессами. В медицине такое состояние часто называют сезонным аффективным расстройством.

Одной из главных причин специалист назвала сокращение светового дня. Нехватка солнечного света меняет выработку веществ, связанных с настроением и сном: уровень серотонина снижается, а мелатонина — растет.

«Организм впадает в режим энергосбережения, что проявляется в апатии, нежелании выходить из дома и повышенном аппетите», — уточнила психолог Ольга Черемнова.

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